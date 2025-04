È in corso in questi momenti la manifestazione pubblica promossa dall’Avvocatura di Napoli Nord, che si sta svolgendo in piazzetta della Pace, di fronte al Tribunale di Aversa. Avvocati, cittadini e operatori del diritto si sono riuniti per denunciare le gravi inefficienze del sistema giudiziario del territorio e chiedere con forza interventi urgenti.

Aversa, protesta degli avvocati di Napoli Nord in piazzetta della Pace: “Troppi disagi e mortificazioni”

Convocata per le ore 11 di oggi, giovedì 10 aprile, l’iniziativa rappresenta un grido di allarme lanciato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, che parla apertamente di “disagi e mortificazioni” quotidianamente subiti da chi si affida – o lavora – nella macchina della giustizia. Tra le problematiche più gravi: uffici del Giudice di Pace chiusi o inattivi, sentenze che non vengono pubblicate, udienze annullate e ritardi pluriennali nella definizione dei processi e nella liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato.

“La giustizia è ferma, ma noi non molliamo!”, si legge nel messaggio diffuso dal presidente del Consiglio dell’Ordine, Gianluca Lauro, che ha definito la situazione “una drammatica emergenza civile, con un milione di cittadini abbandonati dallo Stato”. Le parole campeggiano anche sui manifesti esposti durante la manifestazione: “Diritti negati. Dignità calpestata. Democrazia violata”.