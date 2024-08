Bilancio più che positivo per il sindaco di Aversa, Francesco Matacena, che ai microfoni di teleclubitalia fa un riepilogo degli interventi messi in atto in questi due mesi di governo.

Aversa, primi due mesi dell’amministrazione Matacena. Sindaco: “Bilancio positivo”

Dal 27 giugno, giorno della proclamazione del primo cittadino, ad oggi gli interventi hanno riguardato il decoro urbano, la movida, ma anche il fenomeno della microcriminalità che preoccupa residenti e soprattutto commercianti. A tal proposito, Matacena ha chiesto al Prefetto di Caserta la convocazione di un comitato per l’ordine e la sicurezza per fare il punto della situazione, in virtù dei recenti raid che si sono verificati nella città normanna.

Un’altra questione, poi, che sta tenendo banco nelle ultime settimane ad Aversa è anche il trasferimento degli alunni della scuola materna di via Ovidio in un altro plesso scolastico situato in via Saporito. Decisione che ha sollevato perplessità e polemiche tra i genitori, ma anche da parte di alcuni esponenti dell’opposizione. Su questo punto il primo cittadino di Aversa ha voluto fare dei chiarimenti.

L’intervista