Applausi, ma anche lacrime nella giornata di ieri in occasione della sesta edizione del premio Giovani Avvocati di Napoli Nord ad Aversa. A promuovere l’evento ogni biennio è l’Aiga, che indice un bando di concorso per gli avvocati e i praticanti under 35. Consegnata anche una pergamena alla memoria di Antonio Civiletti, giovane avvocato venuto prematuramente a mancare lo scorso dicembre.

Aversa, ieri la sesta edizione del premio Giovani Avvocati di Napoli Nord

La cerimonia è stata celebrata presso la Sala Livatino del Tribunale di Napoli Nord. Non sono mancati momenti di commozione quando è stato ricordato Antonio Civiletti. In sala presenti la mamma e la sorella Valentina. Proprio quest’ultima ha preso la parola e ha ricordato il fratello e il suo amore per la professione.

“Teneva tanto a quello che faceva – ha detto Valentina -. Ci credeva molto. Stava raggiungendo i suoi obiettivi. Se fosse qui adesso, direbbe ‘grazie mamma, grazie papà. Perché è grazie a voi che sono diventato quello che sono’ esattamente come fece con un post in occasione della laurea. Lui ci rende ancora orgogliosi di lui”.

L’associazione dei Giovani Avvocati sezione Napoli Nord, durante la premiazione per il migliore elaborato, hanno voluto perciò dedicare l’evento ad Antonio Civiletti, ricordandone le doti umane oltre a quelle professionali. Ai genitori di Antonio è stata consegnata una pergamena commemorativa.