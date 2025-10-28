Aversa, Premio Bianca D’Aponte a rischio: “Da città nessun sostegno, spero venga istituzionalizzato”

Aversa. Un annuncio inaspettato, quello di Gaetano D’Aponte, fondatore del Premio Bianca D’Aponte, sul palco del teatro Cimarosa. Parole che hanno suscitato sorpresa e qualche reazione tra il pubblico. Il concorso nazionale dedicato alle voci femminili della canzone d’autore potrebbe infatti lasciare Aversa, la città che lo ha ospitato per oltre vent’anni. Nell’auditorium intitolato a Bianca, dove riecheggia ancora la sua voce, abbiamo incontrato il padre della cantautrice normanna, scomparsa nel 2003.