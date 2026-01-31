Un nuovo playground sportivo sorgerà in via Modigliani, ad Aversa, all’interno dell’area standard. I lavori potrebbero prendere il via già dalla prossima settimana. Il Comune di Aversa ha partecipato al progetto “Sport e Illumina”, iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, ottenendo un finanziamento di 200mila euro. Il bando è stato pubblicato da Sport e Salute S.p.A. L’iter del progetto è stato seguito dalla consigliera comunale di maggioranza Federica Nicolò e dall’assessore ai lavori pubblici Francesco Sagliocco.

Aversa, playground sportivo in via Modigliani: saranno realizzati campetti di basket e parkour

Il nuovo playground sarà composto da due campetti: uno dedicato al parkour e uno al basket. I lavori proseguiranno fino alla fine di aprile e puntano alla riqualificazione di un’area destinata a diventare un vero e proprio polo sportivo per bambini e adolescenti, ma anche spazio per manifestazioni di carattere sociale e culturale. In vista dell’apertura del cantiere sarà emanata un’ordinanza dirigenziale con il divieto di sosta e di fermata. Inoltre, davanti all’area standard, verrà rimosso il marciapiede per realizzare un’area parcheggio, così da consentire ai genitori di accompagnare i bambini in sicurezza.

