Un forte boato ha squarciato il silenzio della notte in via Presidio, in pieno centro storico, ad Aversa. Un petardo sarebbe esploso dinanzi al negozio di scarpe “Arzillo Shoes & Clothing”, mandando in frantumi la porta d’ingresso in vetro e danneggiando la saracinesca e il gradino in marmo dell’attività commerciale.

Aversa, petardo esplode nella notte davanti a negozio di scarpe in via Presidio: danneggiato ingresso

La deflagrazione, avvertita distintamente dai residenti, sarebbe avvenuta tra le 3 e 4 di notte. A quanto pare ignoti avrebbero posizionato l’esplosivo proprio dinanzi al negozio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Aversa, guidati dal tenente colonnello Ivano Bigica, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per capire la dinamica dell’accaduto. Nessuna pista viene esclusa al momento, neppure quella dolosa. L’area colpita è stata isolata con del nastro, mentre le attività commerciali adiacenti non hanno subito danni. Fortunatamente, non si sono registrati feriti: a quell’ora, infatti, nessuno stava transitando lungo via Presidio, arteria che collega via Vittorio Emanuele III a piazza Fuori Sant’Anna. Tuttavia, secondo quanto apprende Teleclubitalia, l’onda d’urto avrebbe danneggiato anche i vetri delle finestre dell’edificio situato di fronte all’esercizio commerciale.