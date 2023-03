Ancora un successo per l’Empire di Aversa che fa “sentire l sua voce” anche in occasione delle festività Pasquali. Il luogo di ritrovo di viale Kennedy nella città normanna ha “sfornato” la Colomba Polababà ed è già boom di richieste La ricetta è stata creata in omaggio al loro dolce “super” dal nome appunto “polababà”.

La colomba Polababà è farcita con crema al babà e ricoperta da cioccolato alla nocciola e babà disidratato.

“Giusto il tempo di annunciarla sui social che siamo stati inondati di telefonate e messaggi su Facebook e Instagram per prenotarla – ha dichiarato Mario Verde, titolare dell’Empire – ovviamente siamo felicissimi di questo successo”.