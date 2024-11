Attimi di tensione nella tarda serata di ieri al Parco Pozzi di Aversa, dove un clochard di origine egiziana ha provocato accidentalmente un incendio all’interno di un locale cisterna situato nell’area verde. L’allarme è scattato quando alcuni residenti di via Corcioni hanno notato una colonna di fumo nero sollevarsi dal parco.

Aversa, paura al Parco Pozzi: clochard provoca incendio nel tentativo di scaldarsi

Immediata la chiamata ai vigili del fuoco, che sono intervenuti prontamente e hanno spento le fiamme prima che potessero causare danni gravi. Sul posto sono giunte anche le pattuglie dei carabinieri di Aversa e della polizia locale, diretta dal comandante Stefano Guarino, per ricostruire la dinamica dell’episodio.

Secondo le indagini, l’uomo, con precedenti per aggressione a pubblico ufficiale, aveva acceso un piccolo fuoco per riscaldarsi. Colto dal sonno, non si sarebbe accorto che le fiamme si stavano estendendo al materiale infiammabile presente intorno a lui. Fortunatamente è riuscito a svegliarsi in tempo e a mettersi in salvo senza riportare ferite. Il clochard è stato identificato e denunciato a piede libero dalle autorità competenti.