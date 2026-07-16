Aversa, piazza Vittorio Emanuele tra risse e degrado. I residenti: “Dopo le 19 meglio stare a casa”

È il volto di una piazza che, negli ultimi anni, è profondamente cambiata. Piazza Vittorio Emanuele III, un tempo salotto buono di Aversa, oggi è sempre più spesso teatro di risse e disordini. L’ultimo zuffa è avvenuta martedì sera, davanti a famiglie con bambini e commercianti. Considerata una delle aree più sensibili della città, la piazza è da tempo al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine.

Ma tra residenti e gli esercenti il malcontento continua a crescere. Ad aprile, circa 500 cittadini presentarono un esposto in Procura per denunciare le condizioni di degrado in cui versa. Liti, zuffe e presunti episodi di spaccio sarebbero infatti all’ordine del giorno. C’è chi, dopo le 19, preferisce non uscire e restare a casa. E mentre raccoglievamo le loro testimonianze, anche ieri pomeriggio non sono mancati nuovi momenti di tensione: un’altra accesa discussione tra cittadini stranieri. Una scena che, secondo chi vive quotidianamente la piazza, conferma una situazione ormai fuori controllo.

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