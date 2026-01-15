Aversa, “Notte del Liceo Cirillo”: la cultura classica illumina il Chiostro di San Francesco

La cultura classica in dialogo con il presente. Rappresentazioni teatrali, letture drammatizzate, performance coreografiche ed esecuzioni musicali: linguaggi contemporanei per raccontare la vitalità e l’attualità del greco e del latino.

Ieri sera, nella suggestiva cornice del Chiostro di San Francesco di Aversa, si è tenuta la Notte del Liceo Cirilllo. Protagonisti assoluti dell’evento sono stati gli studenti e le studentesse, che hanno portato in scena il frutto di mesi di studio e di lavoro, dimostrando come le radici della cultura classica continuino a parlare alle nuove generazioni.

