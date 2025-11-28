Si è riunito oggi il consiglio comunale, in una seduta che ha visto per la prima volta – in qualità di assessore all’Urbanistica – Francesco Di Palma, nominato dal sindaco Matacena pochi giorni fa dopo le dimissioni di Orlando De Cristofaro.

Aversa, neo assessore all’Urbanistica Di Palma: “Adesso priorità sono Mof, Puc e Suap”

“Il lavoro da fare è tanto, ci sono delle priorità che non nascondiamo. Io sono abituato a metterci sempre la faccia nonostante tutte le difficoltà. Io mi impegnerò quanto più possibile per portare avanti quello che già Orlando De Cristofaro ha posto in essere. Le priorità adesso sono Puc, mercato ortofrutticolo e Soap”, dichiara il neo assessore ai microfoni di Teleclubitalia.

Uno dei dossier più delicati resta quello del Mercato Ortofrutticolo di Aversa, parzialmente aperto dal 2022 dopo la chiusura per gravi carenze igienico-sanitarie. Il neo assessore spiega: “Conosco la situazione e conosco le problematiche. Mi rendo conto delle difficoltà che attraversano gli operatori, giorno dopo giorno, mi sono subito attivato con gli uffici per accelerare tutto l’iter”. Sulla possibilità di convocare un tavolo con gli operatori del Mof aggiunge: “Sicuramente li convocheremo per accelerare quanto più possibile, le ripeto, tutto l’iter ma comunque gli uffici stanno lavorando giorno dopo giorno per portare a termine quanto programmato”.

Capitolo fondamentale anche quello del Puc, ancora fermo e non adottato. Di Palma assicura che l’amministrazione rispetterà le scadenze: “Risperteremo tutti i termini previsti dalla legge entro il 31 dicembre. Porteremo in consiglio le linee programmatiche ed entro giugno ci sarà l’adozione del PUC, così come previsto dalla normativa”.

L’intervista