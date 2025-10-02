“La prima decisione che abbiamo preso è stata quella di definire un regolamento per gli orti sociali. Stiamo puntando molto anche sull’iniziativa “Adotta un’aiuola”, così da favorire una migliore gestione del verde e dei parchi”. Lo ha dichiarato ai nostri microfoni la neoassessora al Verde, ai Parchi e ai Giardini, Iolanda Dello Margio, in quota Aversa Moderata, nominata due settimane fa dal sindaco Matacena.

Aversa, neo assessora al Verde: “Vogliamo riaprire i parchi garantendo manutenzione”

Ad Aversa, tre parchi su quattro risultano attualmente chiusi e in condizioni di forte degrado. L’unico aperto e frequentato è il Parco Pozzi. “Mi auguro – ha spiegato l’assessora – di poter arrivare presto alla riapertura degli altri parchi, ma è necessario studiare per capire come riaprirli, perché poi dovranno rimanere aperti“.

Sul fronte della manutenzione del verde, Dello Margio ha aggiunto: “Abbiamo avviato da dieci giorni il programma di potature, partendo da viale Europa. Inoltre, è stato predisposto un piano specifico per la cura delle aiuole. Stiamo lavorando in questo modo per restituire decoro e vivibilità agli spazi pubblici”.