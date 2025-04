Aversa. Una mozione di sfiducia è stata presentata, su iniziativa del consigliere di minoranza Marco Girone, dall’opposizione contro l’assessora al verde, Olga Diana. Il motivo? Secondo la minoranza, Diana non avrebbe gestito in modo adeguato la cura del verde pubblico e il decoro urbano in questi nove mesi di amministrazione Matacena. Silenzio, invece, dall’assessora che preferisce non rilasciare dichiarazioni alla stampa.