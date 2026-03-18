È stato avviato il percorso per la beatificazione di don Giuseppe Diana, il sacerdote ucciso dalla camorra il 19 marzo 1994 a Casal di Principe. L’annuncio sarà reso pubblico il 19 marzo, nel giorno del trentaduesimo anniversario dell’omicidio, dal vescovo di Aversa Angelo Spinillo, ormai prossimo a lasciare la guida della diocesi il primo maggio.

Don Peppe Diana, al via il processo di beatificazione per il parroco ucciso dalla camorra

Per l’apertura ufficiale della causa manca soltanto il nulla osta del Dicastero delle Cause dei Santi. Il cammino, però, è già stato tracciato: il clero diocesano ha espresso un sostegno compatto all’iniziativa, così come la Conferenza episcopale campana, presieduta dal vescovo di Acerra Antonio Di Donna. Individuato anche il postulatore, il giurista Paolo Vilotta.

Nei mesi scorsi Spinillo ha formalizzato la richiesta al prefetto del dicastero, il cardinale Marcello Semeraro, indicando l’intenzione di avviare l’inchiesta diocesana sul martirio del sacerdote, ucciso mentre si preparava a celebrare messa.

La messa in diretta su Teleclubitalia Canale 77

Il programma della giornata prevede alle 7:30 la celebrazione nella chiesa di San Nicola di Bari, in diretta su Teleclubitalia Canale 77. A seguire, alle 8:45, la deposizione di fiori al cimitero di Casal di Principe sulla tomba di don Diana e delle altre vittime innocenti. Alle 9:30, a Casa don Diana, incontro con i giovani con il presidente della Regione Campania Roberto Fico, insieme a Stefano Consiglio e Paola Vacchina. Nel pomeriggio, alle 16:30, nella stessa chiesa, la premiazione della ventunesima edizione del premio artistico-letterario promosso dalla Scuola di Pace don Diana. Il vescovo Angelo Spinillo sarà anche ospite di Campania Oggi, alle 13 e 05 di domani, 19 marzo, sempre su Teleclubitalia Canale 77.