Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Antonio Mottola, ha sentito la necessità di fare alcune precisazioni in merito alle voci diffuse nelle ultime ore, secondo cui starebbe pensando di passare dalla parte della maggioranza. In un comunicato, Mottola ha categoricamente smentito tali indiscrezioni.

Aversa, Mottola smentisce i rumors su un possibile passaggio in maggioranza: “Resto in opposizione”

“Il Movimento 5 Stelle è fermamente in opposizione all’attuale amministrazione, e questo è un dato di fatto – ha dichiarato Mottola. Lo dimostra ancora una volta il nostro voto contrario all’approvazione del bilancio comunale nell’ultimo consiglio comunale. Durante quella seduta, sono stati bocciati tutti gli emendamenti presentati dall’opposizione, un atto che considero grave e preoccupante, soprattutto perché alcuni di questi emendamenti erano proposte costruttive e necessarie. Emendamenti che riguardavano temi di grande rilevanza, come i contributi per la sicurezza, il supporto agli anziani, il terzo settore e i servizi essenziali come la scuola”.

“Il Movimento 5 Stelle ha sempre dimostrato una particolare attenzione verso questi temi – ha proseguito il consigliere – e continuerà a lavorare affinché le esigenze della comunità vengano ascoltate e rispettate. La nostra opposizione non sarà mai passiva. Continueremo a essere attivi e propositivi, cercando di migliorare la vita dei nostri concittadini e portando avanti con determinazione le battaglie che riteniamo giuste per il bene della città”.