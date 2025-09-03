Aversa, minoranza contro presidente Innocenti: “Io super partes, non aspiro a fare il sindaco”

Ad Aversa si accende il dibattito politico attorno alla figura del presidente del consiglio comunale, Giovanni Innocenti. La minoranza lo accusa di non essere super partes, di intervenire direttamente nelle vicende politiche e di utilizzare la presidenza come trampolino per future ambizioni personali.

Alle critiche replica lo stesso Innocenti, che respinge ogni addebito: “Talvolta vengo indicato dalla maggioranza di essere sbilanciato e di intervenire a favore della minoranza. Non è nei miei programmi la candidatura a sindaco. Ad oggi non c’è mai stato un mio comunicato contro alcuna forza politica: i miei interventi sono sempre stati risposte ad accuse ricevute. Se poi non si vuole contestare un ragionamento, ma solo chi lo fa, allora è un altro discorso”.