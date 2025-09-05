Aversa, minoranza al Prefetto: “Giunta illegittima, non rispetta la parità di genere”

Nuova scintilla politica ad Aversa. Otto consiglieri comunali di minoranza hanno inviato una lettera al Prefetto di Caserta denunciando una presunta violazione della normativa sulla parità di genere nella composizione della Giunta guidata dal sindaco.

Appello al Prefetto della minoranza

Secondo quanto riportato nella nota, dopo le dimissioni dell’assessore Mariano D’Amore e dell’assessora Tania Barrella, il 4 settembre 2025 il sindaco ha nominato Giovanni Tirozzi, determinando così una Giunta con quattro uomini e solo due donne. Una configurazione che, secondo i firmatari, contrasta con la cosiddetta “legge Delrio” che impone la rappresentanza di almeno il 40% per ciascun genere.

“I numeri non rispettano la norma – scrivono i consiglieri –: la presenza femminile dovrebbe essere di almeno tre componenti. Così si mortifica il principio costituzionale di parità e si crea una situazione di illegittimità con possibili conseguenze istituzionali”.

La richiesta rivolta al Prefetto è quella di intervenire con urgenza per ripristinare la legalità e garantire il rispetto delle quote di genere nella Giunta comunale di Aversa. La lettera porta la firma, tra gli altri, di Agostino Armando Carratù, Immacolata Lama, Carla Palmieri, Nicolina Virgilio, Mauro Baldascino, Mario De Michele, Marco Girone e Gilberto Privitera.