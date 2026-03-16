Mugnano, strade dedicate alle donne. “Parità di genere anche nella toponomastica”

A Mugnano la parità di genere passa anche per i nomi delle strade. Presso il teatro comunale è stato presentato il progetto che mette al centro le donne nella toponomastica cittadina. Durante l’evento, anche una proposta ufficiale alla consigliera regionale Bruno Fiola e al presidente del consiglio comunale Massimiliano Manfredi.

Il sindaco Luigi Sarnataro ha voluto esprimere un ringraziamento sincero a tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo percorso: Daniela Puzone, Assessore alle Pari Opportunità e alla Toponomastica; Vittorio Calabrese, Presidente della Commissione Toponomastica; Manila Del Giudice, Centro Antiviolenza Kintsugi; Giuliana Cacciapuoti, Commissione Toponomastica del Comune di Napoli; Lucia Caiazzo, Dirigente Scolastico I.C. “Siani–Illuminato–Cirino”; Raffaelina Varriale, Dirigente del Liceo “Emilio Segrè”; Bruna Fiola, Presidente Commissione Politiche Sociali Regione Campania; On. Massimiliano Manfredi, Presidente del Consiglio Regionale della Campania; Tonia Castellaccio, Dedalus Cooperativa Sociale.

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