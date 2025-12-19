Sta facendo discutere ad Aversa l’installazione dei nuovi paletti parapedonali comparsi nei giorni scorsi lungo lo spartitraffico, in viale Kennedy, la cosiddetta Variante, all’altezza della traversa di via Pelliccia. Le barriere, posizionate per impedire l’attraversamento dei veicoli e ridurre manovre pericolose, hanno però prodotto l’effetto contrario: traffico paralizzato e automobilisti esasperati.

Aversa, manovre “fuorilegge” sulla Variante: disagi alla viabilità dopo installazione paletti

Una situazione che si aggrava con l’arrivo del Natale, quando la circolazione – già critica in città – tende ad aumentare. Molti conducenti, pur di raggiungere il quartiere Savignano o invertire la marcia, come si vede dalle immagini, finiscono per attraversare le strisce pedonali, in barba al codice della strada. A complicare ulteriormente la viabilità è lo stato dell’asfalto: buche, avvallamenti e manto dissestato trasformano la Variante in un vero percorso a ostacoli.