Aversa. L’Empire di viale Kennedy ad Aversa ha riaperto i battenti sabato 15 luglio. Dieci giorni fa l’attività ha dovuto fermarsi in seguito ad un incendio della parte esterna dell’esercizio.

A darne notizia il titolare del noto bar di Aversa Mario Verde:”Abbiamo fatto di tutto per riaprire il prima possibile, per continuare la nostra attività e per restituire ai nostri amici quello che è diventato un punto di incontro dell’agroaversano. Vi aspettiamo più forti di prima”

Non solo, venerdì 21 luglio il luogo di ritrovo ha organizzato il PolaBabà Day, il prodotto sarà omaggio per chi consumerà un caffè.