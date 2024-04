Il Concertone del Primo Maggio a Roma è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica e cultura. Con una lineup eccezionale e una varietà di artisti, l’edizione 2024 promette di essere un evento straordinario. Per la prima volta nella sua storia il concertone non sarà a piazza San Giovanni (interessata da lavori stradali) ma al Circo Massimo. Ecco tutto ciò che devi sapere sulla scaletta, gli ospiti e dove guardare il concerto.

Scaletta e Ospiti

Il Concertone del Primo Maggio inizierà ufficialmente alle 13:15 con un pre-show esclusivo su Rai Play condotto da Big Mama, una delle voci emergenti più influenti della scena musicale italiana. Durante questo segmento, saranno presentati artisti come Albe, Cioffi, Diego Lazzari e Nashley, Etta, e Gaudiano, che scalderanno il pubblico con le loro esibizioni.

Dalle 15:15, il testimone passerà ai conduttori principali dell’evento, Noemi ed Ermal Meta, che guideranno il pubblico attraverso una maratona musicale che continuerà fino a dopo la mezzanotte. Circa 50 artisti si esibiranno sul palco, tra cui grandi nomi del panorama musicale italiano come Achille Lauro, Colapesce Dimartino, Piero Pelù, Malika Ayane, e Mahmood, così come talenti emergenti supportati dai contest come 1MNext, con vincitori come Atarde, Giglio e Moonar.

A sorpresa ha annunciato la sua presenza anche il noto rapper napoletano Geolier che dovrebbe essere l’ultimo artista a esibirsi.

Dove Guardarlo

Il Concertone del Primo Maggio sarà trasmesso in diretta su diverse piattaforme per garantire che tutti possano partecipare a questo grande evento culturale, indipendentemente da dove si trovino. Gli spettatori potranno sintonizzarsi su:

Rai 3 : per la copertura completa dell’evento in diretta televisiva.

: per la copertura completa dell’evento in diretta televisiva. Rai Radio 2 : per chi preferisce godersi l’evento in formato audio.

: per chi preferisce godersi l’evento in formato audio. Rai Play : disponibile sia per lo streaming in diretta che per la visione on-demand, ideale per coloro che non possono seguire l’evento in tempo reale.

: disponibile sia per lo streaming in diretta che per la visione on-demand, ideale per coloro che non possono seguire l’evento in tempo reale. Rai Italia: per gli italiani e gli appassionati di musica italiana all’estero, assicurando una copertura globale.

Perché Seguire il Concertone

Il Concertone del Primo Maggio non è solo un evento musicale, ma un simbolo di unità e di festeggiamento del lavoro e dei diritti sociali. Ogni anno, gli organizzatori scelgono temi attuali e importanti, rendendo l’evento un punto di riflessione sociale e culturale. Quest’anno, il tema “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale” mira a risvegliare la consapevolezza su questioni cruciali che toccano tutti i cittadini europei.