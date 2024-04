Posa della prima pietra questo pomeriggio in via Bologna alla Villaricca per il nuovo complesso parrocchiale San Giovanni Paolo II. Alla cerimonia, insieme a tanti fedeli, autorità civili, militari e religiose come l’arcivescovo di Napoli, Mimmo Battaglia, l’arcivescovo emerito Crescenzio Sepe, mons. Salvatore Pennacchio, presidente dell’accademia pontificia e già nunzio apostolico in Polonia, il prefetto Michele Di Bari, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaudieri. L’avvio dei lavori avviene dopo l’approvazione in consiglio comunale.

Un progetto partito circa 20 anni fa con l’Arcidiocesi di Napoli. Una volta completato, il complesso ospiterà anche un museo dedicato al Papa polacco. Alla cerimonia presente anche il cardinale Stanislao Dziwisz, già segretario particolare del pontefice poi proclamato santo. Alla comunità di Villaricca è stato donata anche un reliquia col sangue di San Karol Wojtyla.

VIDEO: