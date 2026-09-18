Aversa, lavori in via Nobel verso la fine: installati paletti contro sosta selvaggia

Potrebbero giungere a termine settimana prossima gli interventi di restyling di via Nobel ad Aversa, la strada che collega l’area orientale con l’ospedale normanno, i cui lavori sono partiti più di un anno e mezzo fa. È quanto fa sapere l’assessore ai lavori pubblici, Francesco Sagliocco. Completati il rifacimento del manto stradale, i marciapiedi, la pista ciclabile, l’illuminazione pubblica e la segnaletica. Aggiunti anche i dossi artificiali, successivamente verniciati e trasformati in attraversamenti pedonali rialzati. Per far fronte al parcheggio selvaggio, dopo le immagini delle scorse settimane dei veicoli in sosta sui marciapiedi appena realizzati, sono stati aggiunti alcuni paletti proprio in corrispondenza della pista ciclabile. I lavori, finanziati dalla Regione Campania per oltre due milioni di euro, sarebbero in dirittura d’arrivo. Ultimata anche l’area parcheggio in via Fortunato, adiacente all’istituto alberghiero, che ospita circa 40 posti auto. Dopo mesi di cantieri, polemiche, chiusure e riaperture provvisorie e traffico, per via Nobel si avvicina dunque il traguardo: gli ultimi interventi prima di riconsegnare definitivamente l’arteria stradale alla città.