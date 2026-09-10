Pista ciclabile ad Aversa, Carratù solleva dubbi sui lavori: “Perplessità sul rispetto degli atti”

La pista ciclabile torna al centro del dibattito politico. Ieri l’opera è stata tra i temi affrontati durante la commissione Garanzia e Trasparenza, dove sono emersi dubbi sulla modalità con cui sono stati eseguiti i lavori. A intervenire è il consigliere di opposizione Dino Carratù, che ha espresso le proprie perplessità su come il progetto sia stato concretamente attuato: “Il problema non è la pista ciclabile, la cui realizzazione deve essere da tutti auspicata. Il problema è la modalità di realizzazione”, ha sottolineato Carratù.

Il consigliere di centrodestra ha quindi richiamato la documentazione depositata negli uffici competenti: “Ci sono degli atti, tra cui la relazione tecnica, il computo metrico e una infinità di allegati che dovrebbero essere rispettati. Allo stato ho davvero tante perplessità sul rispetto di questi allegati. È sotto gli occhi di tutti che la pista, così come è stata realizzata, presenta delle difformità, anche rispetto alle norme nazionali. Una pista ciclabile dovrebbe essere il più possibile uniforme e consentire il deflusso regolare dei ciclisti e dei pedoni. Mi sembra evidente che allo stato così non sia”, ha concluso.

L’intervista