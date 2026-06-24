Variante di Aversa, via spartitraffico e paletti per l’asfaltatura: dubbi su ripristino dopo lavori

Da giorni la cosiddetta Variante, l’arteria che collega viale Kennedy a viale della Libertà, si presenta senza spartitraffico e paletti parapedonali. Una situazione che desta preoccupazione tra automobilisti e centauri, soprattutto per il rischio di sorpassi e manovre azzardate lungo un tratto particolarmente trafficato.

La rimozione delle strutture è legata ai lavori di rifacimento del manto stradale. A partire da questa sera, infatti, la Variante sarà interessata da interventi di asfaltatura che, come annunciato dal Comune, proseguiranno fino al weekend, con possibili chiusure al traffico e divieti di sosta. Ma c’è un altro aspetto che emerge. Secondo quanto apprende Teleclubitalia, il progetto non prevederebbe il ripristino né dello spartitraffico né dei paletti parapedonali, questi ultimi installati lo scorso dicembre all’altezza della traversa di via Pelliccia. Un’opera introdotta per impedire attraversamenti impropri e ridurre le manovre pericolose. Una prospettiva che certamente alimenta dubbi tra quanti percorrono quotidianamente l’arteria stradale, soprattutto nelle ore notturne.