Raid notturno in viale Europa ad Aversa. A finire nel mirino dei malviventi la Farmacia Europa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Aversa per i rilievi del caso.

Aversa, ladri in azione nella notte nella Farmacia Europa: indagano i Carabinieri

Secondo quanto ricostruito, i balordi hanno forzato la saracinesca del negozio, entrando all’interno, ma al momento non risultano contanti asportati. Resta da accertare se i ladri siano riusciti a trafugare medicinali o altri prodotti presenti in farmacia.

I militari dell’Arma stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire con precisione i movimenti dei malviventi. Ad Aversa è ancora allarme sicurezza: da tempo, infatti, residenti e commercianti chiedono maggiori controlli, soprattutto nelle ore notturne. Proprio viale Europa è tra le arterie stradali più trafficate della città normanna e ospita numerosi negozi e locali. Intanto, i Carabinieri stanno ascoltando eventuali testimoni e analizzando le tracce lasciate dai ladri, cercando di ricostruire quanto accaduto e chiarire la dinamica dei raid.