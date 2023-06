Una vicenda surreale quella che si è consumata ad Aversa. Un uomo ha finto di essere un agente dei servizi segreti per rubare il motorino a un passante in viale della Libertà, in pieno centro. La vittima è rimasta ferita ed è finita in ospedale mentre il sedicente 007 in missione è stato arrestato.

Aversa, la tecnica del finto 007: gli ruba motorino fingendo di essere in missione

Protagonista dell’insolita rapina è stato un pregiudicato di 38 anni, accusato di tentata rapina e lesioni personali. I fatti risalgono a ieri sera quando un poliziotto del commissariato di Aversa, che si trovava in un ristorante, libero dal servizio, è intervenuto in viale della Libertà – la cosiddetta “variante” – richiamato dalle urla provenienti dalla strada.

Lungo il viale l’agente ha trovato un cittadino di origini straniere il volto tumefatto, mentre l’aggressore era in sella al motorino che gli aveva sottratto e tentava di metterlo in moto. La vittima ha poi riferito di essere stata fermata dall’uomo, che – in stato di agitazione – aveva esibito un documento dicendogli di essere dei servizi segreti. Quindi lo aveva colpito con pugni e schiaffi e gli aveva sottratto il ciclomotore.

Un espediente fantasioso, degno di un romanzo di Ian Fleming, per persuadere il proprietario del mezzo a cederlo senza opporre resistenza. Sul posto però sono giunti gli agenti del commissariato di Aversa, fatti intervenire dal loro collega, e anche uomini della Guardia di Finanza. L’aggressore è stato arrestato e condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.