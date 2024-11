Posticipare l’inizio della ZTL di mezz’ora durante la settimana e anticipare l’apertura del varco nel periodo invernale, dalle 2 di notte della domenica fino alla mezzanotte successiva: queste le principali proposte avanzate dai commercianti di via Roma. Le richieste sono emerse durante l’incontro che si è svolto questo pomeriggio in Commissione Politiche Sociali, presieduta dal Presidente Ivan Giglio, dove una delegazione di esercenti ha esposto le proprie esigenze per migliorare la zona a traffico limitato e favorire le attività della zona.

Aversa, la proposta dei commercianti di via Roma in Commissione Politiche Sociali: “Modificare orari per ZTL”

“Le proposte avanzate riguardano principalmente la modifica degli orari della ZTL, con l’intenzione di garantire una maggiore tranquillità per i pedoni, soprattutto durante le ore di passeggio del sabato e della domenica. Una delle principali novità riguarda il posticipo dell’inizio della ZTL dalle 13 alle 13.30, per dare ai cittadini più tempo di godersi la passeggiata senza la pressione del traffico. Inoltre, è stato proposto di anticipare l’apertura del varco per il periodo invernale, il sabato sera dalle 2 alle 24, in modo da agevolare il flusso di veicoli in orari di minore afflusso, favorendo sia i residenti che i commercianti, in particolare quelli che operano nelle ore serali”, fanno sapere dalla commissione consiliare.

Un altro punto affrontato è stato il cambiamento della gestione del bollettino meteo della Protezione Civile. Si è proposto la modifica dell’allerta meteo, passando da arancione a giallo, per consentire la sospensione della ZTL in caso di condizioni meteo non particolarmente critiche. Altro tema discusso è stata la manutenzione della segnaletica verticale “per assicurarsi che le informazioni siano chiare e facilmente comprensibili, evitando possibili disagi per cittadini e commercianti”.

“Le modifiche proposte mirano a conciliare le esigenze di quiete e sicurezza dei cittadini con quelle economiche dei commercianti, creando un equilibrio che favorisca un ambiente più vivibile e stimolante per tutti. La discussione continua ad essere aperta, con l’intento di arrivare a una soluzione che migliori la qualità della vita e supporti lo sviluppo economico delle attività locali. Questo processo di confronto tra amministrazione e commercianti è fondamentale per trovare soluzioni che rispondano alle diverse esigenze della comunità, in un’ottica di crescita e sostenibilità per tutta la città”, concludono i consiglieri e il presidente Giglio della commissione consiliare.