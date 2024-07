La professoressa Michela Ferrante non è mai stata dimenticata. Il suo sorriso, così come le sue lezioni di italiano e latino. Gli studenti della quinta F del Liceo Jommelli, dopo aver appreso i risultati dei loro esami di maturità, hanno deciso di andare alla sua tomba per ringraziarla. Una foto, scattata alle loro spalle, è diventata virale nel giro di poco tempo.

Aversa, la prof muore: dopo l’esame di maturità i suoi studenti vanno a trovarla al cimitero

La docente è venuta a mancare improvvisamente un anno e mezzo fa, nel dicembre del 2022, a 55 anni. Un fulmine a ciel sereno, a poco più di un anno dall’esame di maturità. Nonostante il decesso, però, la prof Ferrante ha continuato ad essere idealmente presente tra i banchi della quinta F. Gli studenti hanno così deciso di raccogliersi in silenzio attorno alla tomba della prof per commemorarla.

“Certi legami non si spezzano mai. Capita che l’amore di e per una persona continui, anche in sua assenza – ha scritto Enza Picone, la prof che ha condiviso lo scatto sui social -. Ed è così che una classe di ragazze e ragazzi di quinta liceo, decidano, appena conosciuto l’esito dell’esame di maturità, di andare a condividerlo con chi non c’è più, con la loro insegnante di italiano e latino, troppo presto e troppo velocemente andata via. Questa foto non vuole spettacolizzare sentimenti intimissimi. Vuole mostrare la straordinarietà di una donna e di un’insegnante, Michela Ferrante, che continua ad essere amata e ricordata dai suoi alunni”.