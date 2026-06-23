Crepe in maggioranza ad Aversa, consigliere Oliva: “Rinunciamo ad assessore ma si faccia rimpasto giunta”

Potrebbe essere il preludio di una nuova crisi politica estiva ad Aversa. Dopo i durissimi comunicati diffusi da Immagina Aversa in questi giorni, indirizzati non solo al sindaco Francesco Matacena ma anche alle altre forze di maggioranza, il gruppo consiliare chiede al primo cittadino un cambio di rotta. Tra le richieste, una redistribuzione delle deleghe di giunta, in particolare quelle relative a Verde, Ambiente e Lavori Pubblici. Un eventuale rimpasto, anche di natura tecnica, che secondo Immagina Aversa potrebbe consentire di superare l’attuale fase di stallo e rilanciare l’azione politica dell’esecutivo cittadino.
L’intervista a Raffaele Oliva, consigliere di maggioranza (Immagina Aversa)