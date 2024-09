Aversa. Un incontro con i dirigenti scolastici del territorio per discutere delle criticità che affliggono le scuole in vista dell’imminente inizio dell’anno scolastico si è tenuto ieri mattina nell’Aula della Memoria della casa comunale normanna.

Aversa: incontro vicesindaco e presidi, sul tavolo anche il trasferimento della “Pascoli”

A promuoverlo il vicesindaco Alfonso Oliva, con delega all’istruzione pubblica. Tra i temi principali, è emersa la questione del trasferimento degli alunni della scuola dell’infanzia “Pascoli” in una nuova sede, una problematica che nei giorni scorsi ha suscitato diverse polemiche.

La decisione di accorpare la scuola di via Ovidio presso il plesso Linguiti di via De Chiara si è resa necessaria poiché i locali attualmente occupati dalla scuola materna sono stati destinati a uso commerciale, come confermato dall’esame della documentazione condotto dagli uffici del Municipio, coincidente con la scadenza del contratto di locazione.

L’intervista