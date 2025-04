Salvatore Pezzella scende in campo alle elezioni amministrative di Giugliano, presentandosi come candidato civico con una lista composta principalmente da giovani.

Elezioni a Giugliano, Pezzella: “Lista fatta di giovani. M5s non mi sostiene? Fa nulla, sono con i cittadini”

Pezzella, storico esponente del Movimento 5 Stelle, ha deciso di correre alle elezioni nonostante la scelta del M5S di non presentarsi e dunque di non appoggiarlo. “Abbiamo mandato delle mail fino all’ultimo giorno per chiedere come dovevamo fare”, ha spiegato il candidato sindaco. “Poi è arrivata la risposta che il Movimento non si voleva presentare. Hanno fatto bene, ma non è possibile che a Giugliano, la terza città della Campania, l’elettorato 5 Stelle non abbia un punto di riferimento”, ha sottolineato.

“Molti mi dicevano, se non c’è il Movimento, perché dovremmo andare a votare? Ecco perché ho deciso di candidarmi, per non lasciare i cittadini senza una voce”, ha proseguito Pezzella.