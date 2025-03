Anche Aversa alla BMT 2025. La polacca aversana conquista uno degli eventi di rilievo del turismo italiano

Anche Aversa tra le capitali del turismo campano. La città normanna ha partecipato alla XXVIII edizione della BMT, la Borsa Mediterranea del Turismo, presso la Mostra d’Oltremare di Napoli.

Ed è stata protagonista, dal 13 al 15 marzo 2025, di uno degli eventi di rilievo del turismo made in Italy, che ha visto la partecipazione di operatori turistici, agenzie di viaggio e istituzioni.

La Regione Campania ha naturalmente svolto un ruolo di primo piano, presentando le proprie eccellenze turistiche e culturali e tra queste Aversa, la prima contea normanna d’Italia, patria di uomini illustri come Cimarosa e Jommelli e di eccellenze enogastronomiche come la polacca aversana, la mozzarella di bufala ed il vino asprinio.

Alla giornata conclusiva, quella di sabato 15 marzo, ha partecipato, accompagnato dall’assessore Eufrasia Cannolicchio, anche il primo cittadino, Francesco Matacena, che ha avuto modo di presentare la città con le sue eccellenze, ritornando sul grande impegno dell’Amministrazione comunale di candidare Aversa a capitale italiana della cultura nel 2030, in occasione del Millennium della fondazione. “La partecipazione alla XXVIII edizione della “Borsa Mediterranea del Turismo” di Napoli – ha detto il Sindaco di Aversa – è stata un’occasione unica per la nostra città per promozionare le proprie bellezze storico-artistiche e architettoniche e una vetrina straordinaria per pubblicizzare le nostre eccellenze enogastronomiche.

Nel materiale promozionale che è stato distribuito ai tantissimi partecipanti e visitatori nei tre giorni della fiera abbiamo presentato Aversa come città d’arte, città della musica e città del gusto. Credo che ci siano tutti gli ingredienti per farla entrare di diritto nel novero delle città turistiche della nostra regione”.

Dopo poche ore dall’inizio della manifestazione, giovedì 13 marzo, Aversa aveva già assunto un ruolo di primo piano tra le città partecipanti allo stand della Regione, attirando l’attenzione di tutti gli operatori della fiera con la degustazione della polacca aversana. Un successo che si deve alla collaborazione di “Pink House” che, nei tre giorni, ha promosso Aversa soprattutto attraverso il suo dolce per eccellenza, distribuendo migliaia di polacche e decine di torte polacche.

Una prelibatezza che ha fatto “rumore” anche negli stand delle altre regioni italiane. La partecipazione di Aversa alla BMT 2025 ha visto la stretta collaborazione tra Comune, Pro Loco di Aversa “Agro Aversano”, Pink House e l’Associazione Dimensione Cultura. Per l’ente un ruolo determinante è stato svolto dall’Assessore Olga Diana, che ha curato nei dettagli tutti gli aspetti organizzativi, affidandosi alla Pro Loco di Aversa “Agro Aversano” di Francopaolo Candigliota e Giuseppe Macchione, all’azienda “Pink House” di Enzo e Fabrizio Vitale ed all’Associazione “Dimensione Cultura” di Nicola De Chiara, che ha curato la redazione del materiale promozionale.

Un successo, la partecipazione di Aversa alla BMT 2025, che ha dimostrato ancora una volta che la città ha le carte in regola per inserirsi negli itinerari turistico-culturali regionali. Diversi tour operator, anche stranieri, hanno chiesto informazioni e si sono detti disponibili a puntare su Aversa, affascinati da quello che hanno assaggiato, visto ed ascoltato sulla città delle cento chiese con un patrimonio storico, artistico e monumentale davvero di primo piano.