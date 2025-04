Aversa, sopralluogo dei consiglieri Carratù e De Michele alla Linguiti: “Condizioni igieniche preoccupanti, c’è rimpallo di responsabilità”

Questa mattina i Consiglieri comunali Dino Carratù e Mario De Michele si sono recati alla scuola Linguiti, parte del complesso scolastico Pascoli, per verificare le condizioni igienico sanitarie lamentate dai genitori e dagli alunni.

“Considerando l’immobilismo delle istituzioni, sia comunale che scolastica, abbiamo voluto constatare con mano la gravità della questione. Non che ce ne fosse bisogno – affermano i due esponenti della minoranza consiliare – perché i genitori non protestano a vuoto, ma semplicemente per comprendere il perché di questo inutile ed ennesimo gioco a scaricare le responsabilità. E dunque la situazione è davvero imbarazzante: da un lato l’inerzia dell’amministrazione comunale, evidentemente impegnata a gestire litigi e posizionamenti, dall’altra l’inefficienza dell’istituzione scolastica che invece di intervenire, anche con propri mezzi per una immediata derattizzazione, si limita a ributtare la palla nel campo avversario. Non è questa la modalità adeguata perché agendo così si perde di vista la questione più importante: la sicurezza degli alunni”.

“Ci sono servizi igienici al piano terra – denunciano ancora Carratù e De Michele – interdetti all’uso dall’inizio dell’anno scolastico; c’è un’ascensore, che dovrebbe essere utilizzata dai bambini con disabilità motoria, bloccata da ormai tempo immemore; all’esterno sembra di passeggiare nella foresta amazzonica. Insomma, un vero degrado. Le istituzioni hanno il compito di garantire almeno la sufficienza delle condizioni igienico-sanitarie e in quel plesso sono assai carenti”.

“Gli attori protagonisti – concludono i due Consiglieri – si attivino immediatamente per evitare la chiusura del plesso ed aumentare i disagi ad alunni e famiglie, in prossimità della fine dell’anno scolastico”.

