Aveva 59 anni Anna Maria Bosco, la donna stroncata da un malore improvviso. La donna era originaria di Aversa anche se risiedeva a Teverola con la sua famiglia.

Aversa in lutto, Anna Maria stroncata da un malore

Le circostanze del decesso non sono chiare. La donna si sarebbe sentita male. Tuttavia, nonostante l’intervento dei soccorsi, per lei non c’è stato niente da fare. A ucciderla probabilmente un arresto cardiocircolatorio. La 59enne, molto conosciuta nell’agro aversano, lascia il marito Antonio e tre figli: Gennaro, Orsola e Francesco.

Decine i messaggi sul web per ricordarla, tra i più sentiti quello di una cara amica: “Hai lasciato tutti senza parole senza un perchè a soli 59 anni con un infarto fulminante. Eri una grande donna e mamma e soprattutto sempre presente nei miei post con bei commenti. Un’altra amica della mia generazione se n’è andata via e non ho più parole, rip Annamaria. Fai buon viaggio verso l’eternità condoglianze alla famiglia. Che la terra ti sia lieve”.

Il precedente

Pochi giorni fa è stato stroncato da un malore un uomo a Poggiomarino, in provincia di Napoli. Era in banca quando si sarebbe sentito male. Anche in questo caso i soccorsi si sono rivelati inutili. La vittima era un 60enne originario di Boscoreale.