Incendio di vaste proporzioni questa mattina ad Aversa. Poco dopo le 11 un rogo è divampato, in circostanze ancora poco chiare, nel deposito di un negozio di fiori su viale Europa, a pochi passi dalla rampa di accesso e uscita dell’Asse Mediano.

Aversa, in fiamme deposito commerciale: rogo avvolge l’Asse Mediano

Le spirali di fumo hanno avvolto il cavalcavia della superstrada, con disagi anche tra gli automobilisti. L’incendio è rimasto visibile a chilometri di distanza, diffondendo un forte odore di bruciato.

Le squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento locale sono intervenute sul posto, domando le fiamme in poco tempo. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause del rogo. Non ci sono feriti.