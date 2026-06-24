Aversa “morta” sui manifesti, il sindaco replica: “Ci sono altre criticità”. E apre al rimpasto

Manifesti funebri affissi in diversi punti della città per annunciare, simbolicamente, la morte di Aversa. È la provocazione messa in campo da alcuni cittadini per denunciare le criticità emerse nelle ultime settimane e lanciare un messaggio all’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Matacena.

I manifesti sono comparsi soprattutto nel centro cittadino, tra via Roma, via Corcioni, via Diaz e via Vittorio Emanuele III. Matacena sottolinea come la priorità sia stata la messa in sicurezza dei conti dell’ente, ricordando l’approvazione del piano di riequilibrio rimodulato: “Ho da pensare a tutto altro, quindi io ho problemi di questo comune, di averse il comune più grande della provincia di Caserta. L’ho detto in altre occasioni che anteponevo a tutte le azioni la messa in ordine dei conti e credo che l’ho dimostrato con i fatti – ha dichiarato il sindaco -. Non a caso abbiamo avuto l’approvazione del piano di riequilibrio rimodulato e quindi credo che questo sia un risultato importante. So bene che ci sono altre criticità, adesso le mie energie le dedicherò per la risoluzione di alcuni problemi che conosco bene”.

Intanto restano le tensioni all’interno della maggioranza. Dopo i duri comunicati di Immagina Aversa, che ha denunciato presunte interferenze nell’azione amministrativa e chiesto una redistribuzione delle deleghe nelle aree tecniche, Matacena apre a possibili novità. Il primo cittadino fa sapere che sono già in corso valutazioni e confronti con dirigenti e segretario generale e annuncia interventi sulle deleghe, senza escludere un possibile rimpasto di giunta.

L’intervista