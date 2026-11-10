Aversa, il sindaco vara la nuova giunta: i nomi degli assessori

Le firme sono arrivate in serata. Ad Aversa è ufficiale la nuova giunta. Il sindaco Franco Matacena ha firmato il decreto di nomina e di assegnazione delle deleghe, dando seguito al patto di responsabilità che ha portato al ritiro delle dimissioni.

Tre le riconferme. Francesco Di Palma resta vicesindaco con Urbanistica e Commercio. Elvira Caccavale mantiene il Bilancio, Francesco Sagliocco i Lavori pubblici. Quattro i nuovi assessori. A Federica Turco, consigliera di maggioranza e capogruppo di Noi Aversani, va la Cultura.

Alla notaia Giovanna Baldascino, detta Loredana, espressione di Forza Azzurra: Pubblica istruzione, Edilizia scolastica e Asili nido. Entrano anche Tommaso Mastronardi, storico funzionario del Comune, in quota Aversa Moderata, con delega alle Politiche Sociali e il consigliere Raffaele De Gaetano per il Centro per Aversa, a cui è affidata l’Ambiente. Fuori Giulia Lauriello, Nicola De Chiara e Iolanda Dello Margio. Questi ultimi hanno espresso rammarico per la mancata riconferma. Per la nuova squadra, il primo importante banco di prova è il bilancio di dicembre.