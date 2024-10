Gravidanza regolare e parto senza complicazioni, ma il piccolo Gabriele, a soli due giorni dalla nascita, muore improvvisamente. A spezzare la vita del neonato sarebbe stato un batterio che il piccolo avrebbe contratto e che gli sarebbe stato fatale. I medici del Pineta Grande, ospedale in cui Gabriele è nato, avrebbero infatti riferito ai genitori – una coppia di Aversa – che il loro bambino sarebbe stato colpito da un’infezione da Escherichia Coli che avrebbe scatenato una setticemia.

Aversa, Gabriele muore dopo due giorni dalla nascita: aperta un’inchiesta

La famiglia, sconvolta dall’accaduto, ha deciso di presentare un esposto alla Procura di Santa Maria Capua Vetere, che ha immediatamente aperto un’indagine per omicidio colposo in ambito sanitario. Il parto, avvenuto tramite taglio cesareo a seguito di segni di sofferenza fetale, sembrava inizialmente riuscito, ma il bambino è stato tenuto in osservazione per una lieve insufficienza respiratoria.

Nonostante le condizioni di Gabriele fossero stabili fino al 29 settembre, la situazione è peggiorata il giorno successivo, quando il cuore del piccolo ha cessato di battere nel pomeriggio. I familiari, sotto choc, si sono rivolti al Studio 3A per poi presentare, assieme ai legali, un esposto in Procura. Il Pm Mariangela Condello ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo in ambito sanitario, disponendo un’autopsia per chiarire le cause della morte e accertare eventuali responsabilità mediche. L’esame è fissato per lunedì nell’istituto di medicina legale dell’ospedale di Caserta.