Aversa, furto nella pizzeria Carlo Sammarco. Il titolare: “Occorrono più controlli”

Furto all’alba alla pizzeria “Carlo Sammarco” di via Gramsci ad Aversa. Almeno tre uomini a volto coperto, arrivati a bordo di un’auto nera, hanno forzato la saracinesca con un flex e manomesso la porta d’ingresso riuscendo a entrare nel locale. È accaduto intorno alle 5.30 di questa mattina.

Le telecamere hanno immortalato tutte le fasi del furto, consumatosi in poco più di 5 minuti: uno dei ladri si è diretto alla cassa, un complice ha portato via un televisore, mentre un terzo uomo li attendeva in auto. Magro il bottino: circa 150 euro, una tv da 70 pollici e un tablet. Ingenti invece i danni, con la saracinesca divelta e alcuni cavi del sistema di videosorveglianza tranciati. Sul posto gli agenti del Commissariato di Aversa per le indagini. Tanta l’amarezza del titolare che chiede più controlli in città.

Il servizio