Aversa, furto nel chiostro di San Domenico: rubati tubi in rame

Proseguono i furti nella città normanna. Questa volta però non hanno riguardato auto o attività commerciali, ma uno dei simboli del patrimonio storico di Aversa. Nel mirino dei ladri è finito il chiostro di San Domenico, situato all’interno della omonima chiesa. Nel corso della settimana ignoti sono riusciti ad introdursi nell’area e a tranciare e a portare via diversi tubi in rame dalle pareti del chiostro.

Resta da chiarire in che modo siano riusciti a intrufolarsi all’interno della struttura e come nessuno si sia accorto di quanto stava accadendo. Il chiostro è di proprietà del Comune di Aversa e dell’accaduto è stato subito informato il sindaco Matacena. Sono in corso le verifiche del caso. Non è escluso che possa essersi trattato di un atto vandalico, ma prende corpo anche l’ipotesi di una banda specializzata nei furti di rame, materiale particolarmente richiesto nel mercato illegale. Un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza in città e sulla tutela dei beni storici.

Il servizio