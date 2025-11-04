Furto all’alba nel locale Console Planet di via Diaz, ad Aversa. Alcuni malviventi si sarebbero introdotti all’interno dell’esercizio commerciale, specializzato nella vendita di elettrodomestici e materiale tecnologico.

Aversa, furto all’alba al Console Planet: ladri in azione in via Diaz

Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero forzato la serranda e infranto il vetro della porta d’ingresso per entrare nel negozio. Una volta all’interno, avrebbero messo tutto a soqquadro. Il bottino, ancora da quantificare, sarebbe esiguo.

Nonostante i danni alla struttura, non sono stati sottratti beni di grande valore. A complicare le indagini, però, l’assenza di immagini utili: le telecamere di videosorveglianza del locale, infatti, non erano funzionanti al momento del furto. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e per avviare le indagini, con l’obiettivo di risalire ai responsabili.