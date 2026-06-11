Furto nella notte ai danni di un negozio di telefonia situato in via Diaz. Un uomo, utilizzando un martello, ha infranto la vetrina dell’attività commerciale, creando un varco nel vetro attraverso il quale è riuscito a raccogliere la refurtiva.

Aversa, furto in un negozio di telefonia: ladro sfonda vetrina e porta via dispositivi elettronici

Una volta praticato il foro, il malvivente ha sottratto diversi dispositivi elettronici, tra cui smartphone, auricolari, telefoni cordless e smartwatch. Il valore complessivo del maltolto ammonterebbe a circa 500 euro. Amareggiato il titolare dell’esercizio commerciale, che ha dichiarato di non aver mai subito episodi simili nei dodici anni di attività.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Aversa, affiancati dal personale della Polizia Scientifica. Durante il sopralluogo sarebbero state rinvenute alcune tracce ematiche, ora al vaglio degli investigatori. Sono attualmente in corso i rilievi e gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare il responsabile del furto.