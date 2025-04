Proseguono senza sosta i furti d’auto in via Gramsci, proprio all’esterno dell’ospedale Moscati di Aversa. Un fenomeno ormai quotidiano, che sta esasperando residenti e chi si reca proprio al nosocomio, spesso in situazioni d’emergenza.

Aversa, furti fuori dall’ospedale Moscati. I cittadini: “Ci vogliono più pattuglie e controlli”

L’ultimo episodio sabato sera: una donna, accorsa al pronto soccorso con il marito colpito da infarto, ha trovato l’auto danneggiata al ritorno. I ladri hanno mandato in frantumi il finestrino, portando via tutto: documenti, cartella clinica e persino farmaci salvavita. A terra ancora i vetri, segno evidente dell’ennesima razzia.

Il racconto, diffuso sui social, ha generato indignazione e una catena di solidarietà. Immediata la denuncia ai Carabinieri, ma l’allarme resta alto. I cittadini chiedono più controlli e una maggiore presenza delle forze dell’ordine in una zona che, nonostante la vicinanza all’ospedale, rimane fragile sul fronte della sicurezza.

Il servizio