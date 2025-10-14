Aversa, flashmob per “Il Dono”: cittadini e politici in difesa della libreria sociale

“Qui la cultura si difende.” È la scritta che campeggiava sui cartelli rossi esposti da cittadini e sostenitori della libreria sociale Il Dono, che ieri pomeriggio si sono dati appuntamento in piazza Santulli, ad Aversa, per manifestare contro la decisione del Comune di sfrattare l’associazione guidata dal professore Fortunato Allegro dai locali della biblioteca comunale.

Poche ore prima, il sindaco Matacena aveva annunciato la volontà di revocare l’ordinanza di sgombero e di istituire un tavolo di confronto con Il Dono. In piazza, numerosi cittadini, rappresentanti del mondo politico e di altre associazioni hanno espresso solidarietà alla libreria sociale, da anni punto di riferimento culturale per la città.

Il servizio