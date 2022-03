Triste risveglio questa mattina per la città di Aversa. Un uomo di 53 anni, M.L., è stato ritrovato senza vita in via Cesare Battisti, a due passi dall’Arco dell’Annunziata. A ucciderlo sarebbe stato un arresto cardiaco.

Aversa, tragica domenica: muore 53enne

A lanciare un allarme intorno alle 7 sarebbe stato un familiare, che dopo aver provato a svegliarlo ha chiamato i soccorritori. Gli uomini del 118, entrati in casa, hanno fatto la tragica scoperta. Il corpo del 53enne era esanime e non dava segni di vita. Probabilmente è deceduto nel sonno.

Dalle prime ispezioni sul corpo della vittima, l’uomo sarebbe spirato per cause naturali. Sul posto anche i carabinieri della locale Compagnia di Aversa per i rilievi del caso. La notizia si è rapidamente diffusa nella città normanna. Decine i passanti che hanno notato la presenza dell’ambulanza e dei militari dell’Arma in pieno centro.