Aversa, Epifunny – La Calza Solidale al Dodici: XVIII edizione rinnova la tradizione di solidarietà

Nella serata del 2 gennaio 2025, presso il ristorante “Dodici – Locanda del Gusto” di Aversa, si è svolta la XVIII edizione di Epifunny – La Calza Solidale, l’evento benefico organizzato dalla Caritas Diocesana di Aversa che, da diciotto anni, rappresenta un momento significativo di solidarietà e coesione per la comunità locale.

La manifestazione ha visto la partecipazione di circa un migliaio di persone, tra i cui i rappresentanti di ben 70 associazioni, ciascuna delle quali ha ricevuto la Madonna della Tenerezza, simbolo di cura e dedizione, a riconoscimento del loro costante impegno nel sociale. Questo gesto ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le diverse realtà associative nel promuovere iniziative in sinergia durante tutto l’anno.

La serata è stata arricchita dalla presenza di Katia Ricciarelli, madrina dell’evento, alla quale il Sindaco di Aversa, Franco Matacena, insieme all’Amministrazione Comunale, ha reso omaggio in segno di gratitudine per il suo sostegno e la sua vicinanza alla comunità. Inoltre, un riconoscimento speciale è stato conferito ad Alfonso Golia, uno degli ideatori di Epifunny, la cui visione ha dato origine a questa tradizione che continua a crescere e a coinvolgere un numero sempre maggiore di partecipanti.

Presentatore della serata il giovane e brillante Francescopaolo Di Biase, in arte Keydb, produttore musicale aversano. Oltre alla Ricciarelli, accompagnata dal tenore Alberto Zanetti, volto noto della tv, hanno allietato la serata la giovanissima cantante Aurora Scuotto e il divertente e coinvolgente Cesare Segreto, in arte O’Live. La presenza di Sua Eccellenza Monsignor Angelo Spinillo, Vescovo di Aversa, accanto a Don Carmine Schiavone, direttore della Caritas Diocesana di Aversa che ha organizzato l’evento, ha ulteriormente sottolineato il valore spirituale e comunitario dell’iniziativa, evidenziando l’importanza della solidarietà come pilastro fondamentale della vita cristiana e sociale.

Un ringraziamento particolare è andato allo sponsor Fratelli Prato, il cui contributo ha reso possibile la realizzazione della serata. “Epifunny – La Calza Solidale” si conferma un appuntamento tradizionale che, all’inizio di ogni anno, riunisce il mondo delle associazioni e del volontariato, creando un ponte tra generazioni e rafforzando i legami all’interno della comunità. La partecipazione attiva e l’entusiasmo dei presenti hanno reso possibile, ancora una volta, la magia del dono, illuminando il cammino di tanti bambini con la luce della solidarietà e della speranza.

(Comunicato stampa)