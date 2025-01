Arrivati alla Solennità dell’Epifania, il Vangelo ci racconta di questi personaggi che vengono incontro a Gesù

seguendo un segno che hanno visto nel cielo.

Aversa, Epifania del Signore 2025: il messaggio di Mons. Angelo Spinillo

“Ecco, il segno è il grande tema”, ci fa osservare mons. Angelo Spinillo, giunto al termine del ciclo di commenti alla parola di Dio iniziato con l’aprirsi del tempo di Avvento.“Il segno è sempre l’annunzio della presenza di qualcosa di nuovo, di più ricco per la vita: un segno che apre il cuore alla speranza, quella speranza di poter realizzare il bene”. Insieme ai pastori, aggiunge il vescovo di Aversa, i magi sono quella umanità che riconosce il segno e che si lascia guidare dalla speranza.

“Questi segni, propri della vita, ci mettono in cammino verso il bene con coraggio e con fiducia. Rendiamo grazie al

Signore per la ricchezza della sua presenza, per i segni che ci dona della sua carità”.