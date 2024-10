Non si arresta l’emergenza microcriminalità ad Aversa, tra risse, furti e tentato raid che generano paura e preoccupazione tra i residenti e i commercianti. Durante il weekend, in via Corcioni, una Smart in sosta è stata presa di mira: i malviventi hanno rubato i fari del veicolo. Il proprietario, scoperto il furto, ha denunciato l’accaduto sui social, ricevendo decine di commenti di solidarietà da parte di utenti che hanno condiviso esperienze simili avvenute nella stessa settimana.

Aversa, emergenza microcriminalità: auto saccheggiate dai ladri e tentato furto al supermercato

Non è andata meglio qualche giorno prima al supermercato “Pellicano” in via Garofano, nuovamente nel mirino della cosiddetta “banda dell’Audi nera”. Stavolta, però, il tentato furto è stato sventato dall’intervento tempestivo della vigilanza privata. Si tratta di un secondo attacco ai danni dell’attività commerciale in pochi mesi: alla fine di agosto, infatti, i ladri erano riusciti a portare a termine il colpo.

Problemi anche durante la movida

Nella zona della movida normanna la situazione è altrettanto critica. Solo la scorsa settimana, tra via Roma e piazza Municipio, si è verificata una rissa tra gruppi di origine nigeriana degenerata poi con l’esplosione di un colpo a salve.

A rafforzare la percezione di insicurezza diffusa in città sono anche i dati del sito Numbeo, che indicano un indice di criminalità ad Aversa pari al 64% e un indice di sicurezza al 35%.

Negli ultimi tre anni, inoltre, la microcriminalità sarebbe cresciuta del 75%. In risposta a questa situazione, il sindaco Franco Matacena aveva dichiarato ai nostri microfoni di aver richiesto un incontro con il neo-prefetto Lucia Volpe e di attendere l’intervento da parte del Viminale per affrontare la questione sicurezza.