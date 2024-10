Aversa, lite violenta sfocia in sparatoria: panico e fuggi-fuggi in via Roma

Gli spari hanno scatenato il panico tra i passanti, comprese famiglie con bambini, che sono fuggiti terrorizzati. C’è anche chi ha tentato di rifugiarsi nei locali aperti in zona.

I responsabili si sono poi rapidamente dileguati in direzione di via Seggio. Subito dopo l’accaduto, sui social è partito un vero e proprio tam tam, con molte persone che, ancora sotto choc, hanno raccontato cosa è successo.

Un’utente ha scritto in un gruppo cittadino su Facebook: “Questa sera, ce la siamo vista proprio brutta. Amo la mia città, sono cresciuta con l’ideale di renderla più bella e fare di tutto affinché chiunque l’amasse. Ma stasera, come già detto, mi sono spaventata e con me tanti genitori che avevano i figli per via Roma”. A fare eco alle sue parole, un’altra cittadina che ha commentato: “Stasera ad Aversa è successo di tutto, spari a via Roma, stranieri che bevono e litigano lanciandosi bottiglie di vetro (come ogni fine settimana), clienti che escono dai locali dopo una serata e si ritrovano vetri rotti e derubati…”.

In molti lamentano la mancanza di adeguati controlli nella città normanna, preoccupati per la sicurezza e l’escalation di episodi di violenza nel centro cittadino. Sul posto, ieri sera, sono intervenute le forze dell’ordine, che stanno indagando per chiarire la dinamica dei fatti e risalire agli autori degli spari.